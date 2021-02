Raúl Jiménez volvió a entrenar en grupo y su DT está feliz

Hace apenas tres meses Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo y fue sometido a una cirugía en la cabeza. En esos difíciles momentos se habló de que podría no volver a jugar, pero hace unas semanas volvió a hacer ejercicio físico y ya se ha integrado a las prácticas en grupo.

De acuerdo con lo que contó su DT, Nuno Espírito Santo, El Lobo Mexicano se encuentra rehabilitándose satisfactoriamente, haciendo ejercicio físico de forma individual y sumándose ocasionalmente al entrenamiento en grupo, algo que al entrenador lo pone feliz.

“Está entrenando la mayoría de las sesiones de forma individual. Ha podido integrarse en algunas partes del inicio del entrenamiento, como cajas o algunos ejercicios técnicos, por lo que está mejorando. Está mejorando muy bien, tenemos que tener mucho cuidado y seguir los protocolos, pero mantenemos una actitud positiva por cómo lo está haciendo”, explicó en conferencia de prensa.

🗣️ "He is training. He has been able to integrate in the beginning of some sessions"

Nuno Espírito Santo has confirmed striker Raúl Jiménez is slowly working his way back into training with the Wolves squad 🐺 pic.twitter.com/023yx9R35D

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2021