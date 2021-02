Selección femenil de Estados Unidos derrota a Canadá en el comienzo de la Copa SheBelieves

Las actuales campeonas del mundo, la selección femenil de Estados Unidos hizo su primera actuación en el año en la Copa SheBelieves, torneo amistoso en el que derrotó en su primer partido al equipo nacional de Canadá en un enfrentamiento apretado que ganó por la mínima con gol de Rose Lavelle.

A late game-winner by @roselavelle and another clean sheet for @AlyssaNaeher as the #USWNT tops Canada on the opening day of the 2021 #SheBelievesCup presented by @Visa

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) February 19, 2021