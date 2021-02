¿Cuándo serán los premios Oscar 2021?: Todos los detalles de la ceremonia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La temporada de premios de este año será muy diferente a cualquier otra debido a la pandemia por coronavirus. Por su parte, los Globos de Oro tuvieron que ser adaptados a una ceremonia con dos sedes la cual tendrá lugar el próximo 28 de febrero, mientras que los Oscar llegarán un poco más tarde que de costumbre. Y si no sabes cuándo y dónde ver los premios más importantes del cine, aquí te dejamos todos los detalles.

1. ¿Cuándo y dónde serán los Oscar 2021?

En un principio la ceremonia sería el 28 de febrero, sin embargo la fecha se cambió debido a que el cierre de las salas de cine afectó el calendario de estrenos de las películas. Ahora los Oscar 2021 serán el 25 de abril y al igual que los Globos de Oro será en múltiples lugares, incluido el Teatro Dolby, donde se realizan habitualmente.

2. Nominados al Oscar

La lista de películas que buscan una nominación salió a la luz hace unos días, sin embargo será hasta el próximo 15 de marzo que se informará sobre las producciones que disputarán la estatuilla.

3. ¿Quién será el anfitrión?

En las últimas ediciones, La Academia prescindió de un maestro de ceremonias sin embargo este año todavía no se sabe cómo se podría adaptar este formato a la situación actual. Muchos esperan que diferentes artistas entreguen las estatuillas en las sedes pero habrá que esperar a los detalles oficiales.

4. ¿Quiénes son los favoritos?

Si bien el año pasado la pandemia no permitió que las películas se estrenaran como de costumbre, los cinéfilos no se perdieron de lo que las plataformas digitales ofrecieron. Así, para la categoría Mejor Película suenan fuertemente las producciones: El juicio de los 7 de Chicago, disponible en Netflix; Nomadland, que aún no se puede ver desde la comodidad del hogar, One Night in Miami, que se puede ver en Amazon Prime Video, La madre del Blues, en Netflix, Mank en Netflix y The Father que aún no está disponible en stream.

Los latinos buscan una oportunidad con Ya no estoy aquí (México) y El agente topo (Chile) las cuales son las favoritas para disputarse la categoría Mejor Película Extranjera.

Globos de Oro 2021: Las figuras latinas que buscarán el galardón

Las películas y series que debes de ver antes de los Globos de Oro 2021

Globos de Oro 2021: Todos los detalles de la entrega de premios