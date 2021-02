Lety Calderón revela que su hijo Luciano quiere que “le bailen las chicas” en su próximo cumpleaños

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Celebrar su cumpleaños es una gran ilusión para Luciano, hijo de la actriz Lety Calderón, quien sorprendió al confesar que ya sabe qué quiere de regalo para cuando cumpla la mayoría de edad.

Aunque hace unos días cumplió 17, el joven ya tiene en mente cómo dará la bienvenida a sus 18 años. Así lo reveló la actriz para el programa matutino de TV Azteca ‘Venga la alegría’, en donde compartió que mantiene una excelente comunicación con sus dos hijos, en especial con el mayor, con quien pude hablar sin restricciones de todos los temas.

“De los sentimientos (hablamos), del sexo, de las drogas, de todo. Luciano paradójicamente es el que más confianza me tiene, él no tiene filtros, no sabe mentir“, explicó la villana de telenovelas.

Asimismo, detalló que su primer hijo desea que como regalo especial en su próximo cumpleaños “le bailen las chicas”, situación que a ella le molesta un poco:

“Ayer me decía que ya quiere cumplir 18 años porque quiere que le bailen las chicas, y yo ‘¿qué te pasa?’, dice: ‘¿mamá qué tiene de malo?, soy hombre y quiero que me bailen las chicas’. Sabe que me hace enojar con eso“, detalló la artista de 52 años.

Lety Calderón pasa un complicado momento, ya que el pasado 3 de febrero enfrentó la muerte de su papá, quien era la figura masculina más importante para sus hijos.