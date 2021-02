Aislinn Derbez sorprende con nuevas fotografías en lencería y así reaccionó su hermano Vadhir

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aislinn Derbez está disfrutando al máximo su soltería, muestra de ello son las recientes fotografías que compartió en las que, como pocas veces, apareció modelando ligeras prendas de ropa interior.

La hija de Eugenio Derbez sigue cautivando a sus seguidores de redes sociales con atrevidas fotografías en las que presumió su lado más seductor y con el mínimo de prendas. Así fue como la noche el pasado viernes encendió su cuenta oficial de Instagram al modelar únicamente con un sostén de encaje, sin embargo, la mañana de este sábado 20 de febrero compartió nuevas fotografías en las que se mostró sin pudor alguno.

Aunque previamente advirtió a su famoso padre por el destape, repitió la dosis para sus 11 millones de seguidores, ante quienes mostró su estilizada figura con un conjunto de ropa interior en color negro.

“Pues ya que estamos en esas y debido al furor causado, ahí les va otra“, sentenció al pie de la publicación que aseguró ya sería la última.

La sensual serie de imágenes que fueron captadas por la lente del fotógrafo Henry Jiménez Kerbox causaron revuelo no solo en el perfil social de la actriz, en el que logró acumular cerca de 400 mil “me gusta” en tan solo un par de horas, ya que el artista también compartió algunas más en las que no solo recibió felicitaciones por las espectaculares tomas, sino que también le llegó un reclamo de Vadhir Derbez, quien le pidió no “andar jalando a su hermana al lado oscuro”.

“Luego le gusta y ¿Qué sigue? Hasta se va a abrir Only fans no no no jajaja“, agregó el cantante.

Por supuesto todo fue en tono de broma, ya que después felicitó al autor y a la guapísima modelo, su hermana.