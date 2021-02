También noquea con palabras: El contundente mensaje de Óscar Valdez hacia sus detractores

Tras la contundente victoria del sonorense Óscar Valdez quien líquido con el que seguramente será uno de los nocauts de año en el décimo round al ‘Alacrán’ Berchelt, el nuevo campeón superpluma del CMB se desahogo en redes sociales y lanzó un duro mensaje donde destaca el valor de la perseverancia para nunca darse por vencido.

“No hay nada como callar bocas, tengo un mensaje para ustedes, busquen ser los mejores, nadie puede decirles que no pueden. Gracias a los que no creyeron pero más a los que sí, a mi equipo, mi padre Óscar Valdez , al Canelo Team, Espinoza Boxing, mi familia y a todo el Team Valdez”, destacó el nuevo campeón en Twitter.

#AndNew No hay nada como callar bocas, tengo un mensaje para uds, busquen ser los mejores, nadie puede decirles que no pueden. Gracias a los que no creyeron pero más a los que si,a mi equipo, mi padre #OscarValdezSr @caneloteam @EspinozaBoxing , mi familia y todo el #TeamValdez pic.twitter.com/lVMQ2n8AM5

En una entrevistas posterior a la pelea, Valdez comentó que hubo muchas críticas hacia él y que los expertos en boxeo dudaban de su desempeño y daban por claro favorito a Berchelt.

“Escuché a expertos en boxeo, analistas, incluido mi ídolo Julio César Chávez, quien dijo que Berchelt iba a ganar, eso me motivó, no hay nada más lindo en la vida que cuando estás tranquilo y dejas que tus puños hablen por sí mismos”, explicó

One last message tonight from @oscarvaldez56:

Let those who doubt you, fuel you. pic.twitter.com/MlLZewBKad

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021