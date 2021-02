VIDEO: Canelo Álvarez se quedó “ronco”, pero felicitó a Óscar Valdez en una videollamada

La lluvia de felicitaciones para Óscar Valdez por su gran victoria del sábado sobre el favorito Miguel Berchelt incluyó a Saúl “Canelo” Álvarez, quien se comunicó con el nuevo campeón superpluma mediante una videollamada.

La breve charla entre campeones mexicanos fue captada en video por la promotora Top Rank.

“Canelo” le dijo a Valdez que se quedó “ronco” de tanto gritar mientras miraba la pelea (Álvarez no pudo estar en Las Vegas porque está concentrado para su pelea del 27 de febrero en Miami).

“Te moviste güey… perro, vete la cara, ni te golpeó ni nada”, se le escucha decir a la mayor estrella en activo del boxeo mundial. “Muchas felicidades cabrón, qué pinche orgullo, pinche orgullo cabrón. Aquí estamos todos, todos te vimos”.

Además, el promotor de Óscar Valdez, el legendario Bob Arum, felicitó al sonorense. Lo hizo desde abajo del ring justo en cuanto terminó el pleito.

La charla entre promotor y peleador fue emotiva.

We’ve promoted every fight of his pro career, and this was the culmination. With @oscarvaldez56, you can’t count him out against anybody, and I really believe the best is yet to come.

I’m so proud of him. pic.twitter.com/Tu1qPiDKls

— Bob Arum (@BobArum) February 21, 2021