Fry’s Electronics cierra sus tiendas en Estados Unidos, víctima de la pandemia y la competencia

Mientras la pandemia del Coronavirus impulsó exponencialmente a empresas digitales y de ventas por internet como Amazon, otros negocios se vieron severamente afectados, como la cadena Fry’s Electronics, que después de 36 años ha anunciado el fin de sus actividades.

La firma de tiendas de electrónica que brindaba servicios a profesionales de alta tecnología en nueve estados y 31 tiendas, anunció a través de un comunicado que tomó la difícil decisión de cerrar de forma permanente desde el 24 de febrero, como resultado de los cambios de la industria minorista y los desafíos planteados por la pandemia.

Fry’s ya no pudo más con la competencia y el Covid-19 y explicó que implementará su cierre a través de un proceso ordenado para finalizar su relación con acreedores y otras partes interesadas.

El sitio RPP señala que luego de varias negociaciones, Fry’s se vio obligada a modificar su modelo de consignación, por lo que se quedó con un grupo reducido de proveedores. Samsung dejó de negociar con la firma por la falta de pago de facturas y los recortes de personal para ahorrar dinero eran señales de que la empresa estaba mal, incluso antes de que iniciara la pandemia.

The store still has all its signage meticulously indicating where everything is. It’s just that it isn’t anymore. pic.twitter.com/JrD6G82Hnr

— Harry McCracken (@harrymccracken) February 17, 2020