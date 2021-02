Tiger Woods es trasladado a un nuevo hospital para empezar su larga recuperación

Luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico y una complicada cirugía para reparar el pie, tobillo, la tibia y el peroné de su pierna derecha, Tiger Woods salió bien librado del quirófano, sin embargo ahora es turno de afrontar la parte más complicada; el antiguo número 1 del mundo fue trasladado este viernes al Cedars-Sinai Medical Center donde comenzará su recuperación.

“Tiger fue trasladado al Cedars-Sinai Medical Center donde recibirá seguimiento médico. Los procedimientos a los que fue sometido fueron exitosos y ahora se está recuperando y con buen ánimo”, anunció el equipo del golfista a través de redes sociales.

El Dr. Anish Mahajan, director médico y director ejecutivo interino del Harbor-UCLA Medical Center, primer hospital al que arribó Woods y donde fue operado de emergencia, confirmó que fue trasladado al Cedars-Sinai, que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de distancia.

“Tiger y su familia quieren agradecerles a todos ustedes por su maravilloso apoyo y mensajes que ellos han recibido en los últimos días. No tendremos más actualizaciones en este momento. Gracias por su continua privacidad”, concluyó el comunicado del equipo de Woods.

El Cedars-Sinai es una de las instituciones de recuperación de lesiones graves ortopédicas más reconocidas del país, los especialistas de sus clínicas trabajan con equipos deportivos del área de Los Ángeles y otros deportistas profesionales se han sometido a procedimientos en sus centros.

Tiger Woods fractures after the accident are the latest additions to a career filed with injuries and surgeries.@usatgraphics' @jjsergent, Janet Loehrke, @GeoPetras explain the injuries, treatment and Wood's previous injuries @USATODAY, @usatodaysports https://t.co/1fDBh3v9VN pic.twitter.com/FB13wVen6Z

— Javier Zarracina (@JZarracina) February 25, 2021