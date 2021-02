“Denle un año”: La carera de Tiger Woods no ha terminado, dicen los expertos

Pese a lo aparatoso del accidente sufrido en Rancho Palos Verdes el pasado martes por el golfista Tiger Woods en el que le fue prácticamente reconstruida la pierna derecha, algunos expertos aseguran que su carrera deportiva no está terminada.

El doctor Mehmet Öz, mejor conocido popularmente como Dr. Oz, cree convencidamente que Tiger volverá a los campos incluso este mismo año.

Dr. Oz Says Tiger Woods' Injuries Will NOT End His Golf Career, 'Give Him a Year' https://t.co/aV85JJj0RX

