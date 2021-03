¿Cuándo recibirán el cheque de estímulo de $600 dólares los indocumentados de California que declaran con ITIN?

El “Golden State Stimulus”, como bautizó el gobernador Gavin Newsom al cheque de estímulo de $600 dólares para personas indocumentadas del estado de California, podría demorar entre 45 y 60 días en llegarle, pero esto esto es lo que debe saber para estar seguro de que califica.

De acuerdo con el mandatario regional, de los $7.6 mil millones que se aprobaron en medio del paquete de rescate económico estatal, al menos $470 millones de dólares se destinarán para financiar el Golden State Stimulus, el cual beneficiará directamente a más de 5.7 millones de indocumentados que declaran con un número ITIN.

It’s official:

– $600 stimulus checks

– $2 billion in grants to restaurants, hair salons & more

– $24 million in aid to agricultural workers

– $35 million for food banks and diapers

– $100 million in financial aid for

community college studentshttps://t.co/Z1PIpBOUGA

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 24, 2021