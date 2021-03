Mientras Barcelona cruza una crisis institucional, Guardiola revela que Eric García será blaugrana la próxima temporada

A pesar del escándalo que se ha desatado este lunes por el arresto del presidente del FC Barcelona, un viejo conocido de la institución, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este lunes que cree que el central internacional español Eric García, que apenas ha disputado minutos esta temporada en el conjunto inglés, “va a jugar en el Barcelona” a partir de la próxima campaña.

Eric Garcia will join Barcelona in the summer as a free agent, confirmed. Pep Guardiola: "Eric is going to play I think at Barcelona…”. 🔵🔴 #mcfc #fcb

Eric will sign his contract until June 2026. No other clubs involved [Arsenal, PSG…] in the race. 🤝 @City_Xtra https://t.co/DTuYHMK1nV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2021