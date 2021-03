Miguel Herrera critica las lesiones de Giovani dos Santos y revela por qué lo sacó del partido ante Holanda en Brasil 2014

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Miguel Herrera dirigió a Giovani dos Santos tanto en la Selección Mexicana como en el Club América; y ahora el director técnico reveló que el atacante pidió su cambio en el partido contra Holanda del Mundial de Brasil porque le “quemaban los pies” por el calor.

“Porque me dijo que tenía muy calientes los pies, le estaban quemando y que no aguantaba las ampollas”, dijo el ‘Piojo’ durante una dinámica con el YouTuber Carlos Master Muñoz.

“Si te acuerdas, en ese partido hubo dos momento de tiempo de refresco, decían vamos a parar en el minuto 25 de cada tiempo porque la temperatura estaba por 40 grados. Entonces cuando nosotros paramos llegan dos o tres y se empiezan a echar agua en los zapatos, en lugar de tomarse el agua se la echaron en los zapatos, entonces yo veo a Giovani y le digo qué tienes ‘se me están quemando los pies’, pues échate agua, síguete echando agua, te ponemos una manguera, me dice ‘traigo unas ampollas y no las aguanto’, y le digo cuánto tiempo me vas a dar más, me dice ‘ahorita te aviso, porque ya no aguanto’. Giovani es Giovani, a los cinco minutos me pidió su cambio”.

Además, el ex DT del América se quejó de las constantes lesiones de Dos Santos, al dar a entender que no se esfuerza por mejorar físicamente.

“Lo traigo al América, tiene una situación que se lesiona, su carrera es así. Dice, me duele, es me duele y de ahí no lo sacas. Él termina un partido, el kinesiólogo me dice que está para 60 minutos y al 57 empiezo a preparar su cambio, al 61 salió, así lo llevé tres partidos. El médico me dice: ‘trae una molestia’. ¿De qué? Si lo estoy manejando como tú me dices. Una semana entrena bien dos días y los demás lo hacemos trotar, recuperar. Pues le duele el pie y el muslo. Se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Si me pidió un cambio porque le quemaban los pies… si al Chícharo le hubieran quemado hasta las orejas, él hubiera jugado”, agregó el estratega.