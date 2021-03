“Nadie me contestó”: Dulce María asegura que sus compañeros de RBD ya no le hablan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dulce María habla por primera vez de las consecuencias que le dejó no haber participado en el reencuentro de RBD.

Fue en diciembre pasado, cuando Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann ofrecieron un concierto como tributo a la banda de pop que surgió de la telenovela ‘Rebelde’, sin embargo, una de las grandes ausentes fue Dulce María, quien estando a punto de convertirse en mamá decidió declinar la invitación.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la cantante confirmó que no haber participado es una decisión de la que no se arrepiente, ya que no se hubiera perdonado poner en riesgo su salud y la de su familia, tal como le sucedió a su compañera Anahí, quien se contagió de COVID-19 tras su participación en dicho espectáculo vía streaming.

“No, definitivamente no (me arrepiento). Justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no. Por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso yo no quería“, detalló la artista de 35 años.

Asimismo, la también actriz confesó que nunca recibió el apoyo de sus compañeros luego de tomar esta decisión, y por si esto fuera poco, también le dejaron de hablar desde que les informó que no cantaría junto a ellos.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido, no he podido hablar con esta cercanía“, sentenció.