Tefi Valenzuela revela cuánto dinero le ofrecieron los abogados de Eleazar Gómez por retirar denuncia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque el abogado de Eleazar Gómez aseguró que su cliente podría quedar libre en los próximos días, esto podría ser decidido por Stephanie Valenzuela, quien se le hizo un ofrecimiento económico para que desista de su demanda por los cargos de agresión.

Así lo reveló la modelo y cantante a su salida de la tercera audiencia que se llevó a cabo el pasado 26 de febrero en un juzgado de la Ciudad de México, en donde se encontró nuevamente cara a cara con su agresor.

“Van hacer una reparación del daño, que es esto en realidad lo psicológico, que va a presentar la psicóloga; es decir, cuántas terapias tengo que hacer y esas cosas y eso no lo decido yo ni es que me van a dar un monto, porque sí se me se me ofreció y me dijeron ‘¿cuánto quieres?’ y yo dije ‘no’, todo va por la ley. Me ofrecían como 50 mil pesos (mexicanos), una cosa así“, comentó.

Para evitar especulaciones, la modelo aclaró que el proceso que solicitó el abogado del actor fue únicamente para agilizar el proceso legal y recibir su sentencia lo antes posible: “El procedimiento abreviado lo que hace el inculpado es decir ‘sí, reconozco los hechos, básicamente no voy a negar que hice esto, pero denme mi sentencia ya’ y lo que le beneficia es de que él puede pues tener la mínima pena”, explicó Tefi ante la cámara del programa ‘Sale el Sol’.

Tras la agresión física de la que fue víctima el pasado 4 de noviembre, la peruana deja claro que no aceptará dinero a cambio de retirar las acusaciones y continuará con el proceso legal acatando la decisión que tome el juez a cargo y así cerrar definitivamente el desafortunado suceso.

“No creo que haya posibilidad de que salga, lo que hay posibilidad es que en 15 días le den su sentencia y continúe con su sentencia y se acabe lo más rápido posible“, agregó.

Antes de finalizar, Valenzuela dijo que se mantiene firme en alzar la voz para que no haya nuevas víctimas de violencia, no solo en México, sino en cualquier otro país de Latinoamérica.