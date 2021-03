Dos líderes del América están muy molestos por las declaraciones de Miguel Herrera contra Giovani dos Santos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fiel a su costumbre, Miguel Herrera lanzó un par de declaraciones que provocaron mucha polémica: El director técnico reveló que Giovani dos Santos pidió su cambio en el partido de México contra Holanda, argumentando que le “quemaban los pies“.

Estas palabras fueron tomadas a mal por dos Santos, pero también por dos jugadores más del plantel del Club América.

Según la columna SanCadilla, del diario Reforma, en el equipo ya están hartos de las declaraciones del ‘Piojo’ Herrera y dos líderes en particular se molestaron demasiado.

“En América cayeron como balde de agua fría las declaraciones de Miguel Herrera en contra de Gio, al grado que no quieren ver al Piojo ni en pintura. Le caló y le dolió en el alma a Gio, ya que las declaraciones provinieron de un técnico al que apoyó públicamente tras el incidente que tuvo con Christian Martinoli”, se puede leer en la columna.

“Pero él no fue el único molesto. Hay otros futbolistas a los que no los calienta ni el sol, en particular Guillermo Ochoa y Richard Sánchez. Ellos no entienden qué rayos gana el Piojo exhibiendo a dos Santos de esa manera. Les duele más al ver a Gio lastimado, no sólo por las lesiones, ahora también por las palabras de alguien que parecía su aliado y que ahora que está afuera del club no duda en aventarle unos dardos”.

Relacionado: Miguel Herrera o Giovani dos Santos… ¿A quién creerle?