¿Quiénes serán los próximos gobernadores de México?

Los partidos mexicanos apuestan a todo tipo de personajes entre sus candidatos a las 15 gubernaturas que se renovarán en las elecciones de junio próximo. Sobrinos, hijos, hermanos de políticos “dinosaurios”; personajes polémicos o en la lupa de la justicia, pero populares; malqueridos que huyeron de otras fuerzas políticas; profesores de protesta callejera; mujeres hermosas, hombres bien machos…

Se juegan el todo por el todo. En el caso de Morena, su permanencia en el poder por tiempo indefinido; el resto de las fuerzas políticas, la supervivencia frente a un complicado elecror que ya no vota por partidos políticos sino por el candidato.

“Ahora Morena tiene poder —se calcula que puede ganar en 10 estados— porque la popularidad Andrés Manuel López Obrador se traslada al partido, pero éste no tiene estructuras locales sólidas que le garantice un voto sin su carisma”, observó Nicolás Loza, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

“Por eso hay un gran interés de él en imponer candidatos que sean atractivos mientras la oposición busca a los suyos en reacción a lo que haga Morena, un partido que hace seis años apenas tenía juego”.

En estas elecciones Morena fue el primero en definir a sus candidatos. En algunos estados irá solo, sin alianzas; en otros, en compañía del Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianz mientras la alianza PAN, PRI y PRD tiene acordadas candidaturas comunes en 11 de 15 estados; el PAN decidió ir sólo en tres entidades y el PRI y el PRD van unidos en Guerrero y Nuevo León.

Pero, ¿Quiénes son los candidatos?

Baja California

La alcaldesa de Mexicali, Marina de Pilar Ávila Olmeda de la coalición Morena-PT-PVEM fue electa en Morena para ser su candidata. Es abogada con maestría en Administración Pública. Los aspirantes perdedores culparon al gobernador Jaime Bonilla y Mario Delgado, líder de Morena de meter las manos para impulsar esa candidatura.

No ha militado en ningún otro partido político. Su trayectoria personal la realizó principalmente en el ámbito académico, en la universidad de estado y su vida pública en 2016 cuando se incorporó a Morena.

Mientras tanto la coalición PAN-PRI-PRD aún no define a su “gallo”, pero el PAN adelantó que ha propuesto a la ex Miss Universo Lupita Jones, quien es oriunda del estado; ella no rechaza la oferta, pero hasta el cierre de esta edición mantenía su postura. “Lo está meditando”, dijo

Baja California Sur

El senador con licencia y ex delegado federal (enlace de AMLO con el estado) Víctor Castro será el rostro de la alianza Morena-PT en la entidad después de una encuesta que realizó Morena. En su currículum registra haber sido profesor de primaria y secundaria durante 15 años, diputado federal del PRD, secretario de Educación estatal con el panista Marcos Alberto Covarrubias y alcalde de La Paz.

Para hacerle frente, la coalición: PAN-PRI-PRD-Partido Humanista y Partido de la Renovación Sudcaliforniana propuso al mercadólogo Francisco Pelayo Covarrubias, ex alcalde de Comondú, diputado federal en 2012 y…¡sobrino del exgobernador Marcos Alberto Covarrubias (2011-2015), a quien se le acusó de complicidades con narcotráfico en la zona.

Campeche

El estado también tendrá una mujer como candidata de Morena y PT frente a un hombre de la oposición. Layda Sansores San Román, hija de un ex mandatario local del PRI, Carlos Sansores. Ella ha sido senadora y alcaldesa de Álvaro Obregón en la CDMX, polémica por sus expresiones soeces en la tribuna del congreso y porque en 2016, como senadora del PT, gastó alrededor de 35,000 dólares en ropa y tintes para el cabello a cuenta del Senado de la República.

En tanto, la alianza PAN-PRI-PRD llevaran a otro junior de la política: Christian Castro, licenciado en Derecho con un maestría en marketing político y sobrino del actual presidente priista Alejandro Moreno, quien colocó a Cristian como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social cuando apenas tenía un año de haber sido de la universidad por lo que se le acusó de nepotismo.

De ahí saltó a trabajar en la Fiscalía estatal y fue diputado local y secretario de gobierno en Campeche.

Chihuahua

El nepotismo también ensombrece del currículum de Juan Carlos Loera, ingeniero ambiental y empresario de la maquila que representará a Morena-PT-Nueva Alianza como rostro para la gubernatura. En 2012 incursionó en la política como promotor de Morena en El Paso, Texas y sobre él pesa una investigación en la FGR por presuntos delitos electorales y condicionar apoyos de los programas sociales.

Competirá frente a Loera, por la coalición PAN-PRD, Maru Campos, hija de la panista María Eugenia Galván. La candidata ha sido legisladora y alcaldesa de Chihuahua capital. Está confrontada con el gobernador Javier Corral. Es señalada de ser parte de la llamada “nómina secreta” a través de la cual el exgobernador priista César Duarte repartía dinero público a sus amigos.

El PRI, por su cuenta y sin alianzas, llevará a la boleta a la candidata a la ex senadora Graciela Ortiz González, promotora de temas de la mujer.

Colima

En una carrera feminista local, donde se perfilan mujeres en todos los partidos, Morena y Nueva Alianza seleccionaron a Indira Vizcaíno, exdelgada federal, abogada por la Universidad de Colima. Militó en el PRD de 2002 a 2012 y de ahí salto a Morena. Ha sido diputada y alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc. También se desempeñó como delegada de Programas para el Desarrollo del Gobierno de la República (conocidos como súperdelegados y plataforma para controlar la región). La designación fue tachada de simulación e imposición.

El PAN-PRI-PRD decidió apenas que la priista Mely Romero sería su carta fuerte. Es contadora y licenciada en educación secundaria con una maestría en matemáticas por la Universidad de Colima, ex diputada y senadora y subsecretaria de Desarrollo Rural.

Guerrero

El estado de Guerrero se volvió uno de los más polémicos de las próximas elecciones luego de que el ex legislador federal y ex alcalde de Acapulco Félix Salgado Macedonio fue acusado de abuso sexual en dos casos que habrían ocurrido en 1998 y 2016.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su candidatura, pero ante la presión de grupos feministas, Morena se la retiró temporalmente, dijo que hará otra encuesta para definir al candidato y no descartó que pudiera lanzar otra vez a Felix Salgado.

La senadora y ex líder de autodefensas “levantó” la mano como una opción política de género; al otro lado de la contienda, la mancuerna PRI-PRD registró a Mario Moreno Arcos, dos veces alcalde de Chilpancingo, exsecretario de Desarrollo Social y vocero del grupo paramilitar Los Tlacos.

En 2014 el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damian lo acusó de ser parte de la estructura del grupo delictivo de Los Rojos, brazo armado del extinto cartel de Los Beltrán Leyva.

Michoacán

De la protesta callejera como profesor normalista, Raúl Morón, saltó hasta posicionarse como el próximo candidato de Morena en la entidad. En su momento fue líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una de las más activas en contra de la Reforma Educativa de Peña Nieto.

Es el actual alcalde de Morelia. Previamente fue diputado local y federal y senador por el PRD, y dirigente estatal de este partido. En 2017 se fue al PT y luego se alió a Morena. Como contrincante por la alianza PAN-PRI-PRD tendrá a Carlos Herrera, ingeniero civil, empresario, exalcalde y ex secretario del actual gobernador Silvano Aureoles.

Nayarit

Miguel Navarro, el rostro de Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza es un priista de formación. Militó ahí por 29 años, una carrera que inició en 1976 y dejó en 2015 para irse a Morena en la masa de inconformes que reclutó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fundó el partido. Navarro fue señalado por sus contrincantes morenistas de tener vínculos con el exgobernador Roberto Sandoval y su fiscal Edgar Veytia, condenado en EEUUU por tráfico de drogas.

En el equipo PAN-PRI-PRD, seleccionaron a la senadora, ex diputada federal y alcandesa Gloria Núñez, abogada y maestra en Administración y Gestión Electoral.

Nuevo León

Un día, Clara Luz Flores era priista y, al siguiente, se volvió candidata de Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza a la gubernatura, lo cual causó molestias entre militantes morenistas de Nuevo León. Alcaldesa de Escobedo y abogada originaria de Coahuila. Se mudó a Nuevo León a los 15 años; a los 24 se afilió al PRI y fue diputada local. En 2010 se casó con Abel Guerra, compadre del actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

De frente a esta candidata, el PRI y PRD irán con el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza y el PAN postulará a Fernando Larrazábal. Movimiento Ciudadano lleva a Samuel García, impopular por “ordenar” a su esposa en un zoom que no “mostrara las piernas y por sus excesivos gastos de campaña.

Querétaro

Celia Maya García buscará por tercera la gubernatura del estado como cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien antes la propuso en la terna para ocupar un lugar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se quedara finalmente en el cargo.

A sus 71 años volverá a la carga para gobernar el estado por tercera ocasión. Antes lo hizo por el PRD (2003) y por Morena (2015).

Enfrentará a Raquel Ruiz, del PRD. Y a Abigail Arredondo (PRI), ex regidora municipal y ex diputada.

San Luis Potosí

La médico cirujana y ex secretaria de Salud, Mónica Rangel, estará en las boletas de las elecciones de junio representando a Morena, uno de los estados en donde irá sólo, sin alianzas para pelear el estado a la coalición PAN-PRI-PRD-Conciencia Popular

La alianza Sí por San Luis nombró a Octavio Pedroza su contendiente quien desde su primer discurso escaló la contienda y dijo que dará ejemplo de democracia en el proceso electoral, y que así comenzará el inicio del fin, de la llamada “Cuarta Transformación”.

Sinaloa

El senador Rubén Mocha Moya, será el candidato de la alianza Morena y PAS. Oriundo de Badiraguato, la cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es profesor normalista, licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Sociales; ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, coordinador de asesores de los gobernadores Jesús Aguilar y Quirino Ordaz…

¡Y tres veces aspirante la gubernatura de su estado!

Enfrentará a Mario Zamora Gastélum del grupo PAN-PRI-PRD, ex diputado local y funcionario del banco del Estado Financiera Rural durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sonora

Vigiló a México como secretario de Seguridad de AMLO y ahora busca gobernar el fronterizo y complicado estado de Sinaloa. Alfonso Durazo Montaño va por Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza. Ingeniero civil, abogado y maestro en Administración Pública. Militó en el PRI por 23 años, fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio y posteriormente se fue al PAN, para ser secretario particular de Vicente Fox.

En 2004 se unió a AMLO. Su gestión como secretario de Seguridad es criticada por el incremento de la violencia y por soltar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Frente a él está Ernesto Gándara de la alianza PAN-PRI-PRI, coordinador de giras presidenciales en los años 80 y ex alcalde de Hermosillo. Abogado con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de París.

Tlaxcala

Lorena Cuéllar Cisneros, quien va por Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza-Encuentro Social, ha sido miembro de todos los partidos. Fue integrante del PRI por 21 años y en 2012 se fue al PRD, luego al PT y finalmente a Morena en 2018. Ex presidenta municipal de Tlaxcala, ex diputada y ex senadora. Será el tercer intento por la gubernatura.

Es nieta de los ex gobernadores Crisanto Cuéllar Abaroa y Joaquín Cisneros y tendrá como rival a Anabell Ávalos, del PAN-PRI-PRD-Partido Socialista y Alianza Ciudadana, también ex diputada y ex alcaldesa.

Zacatecas

David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado y exgobernador de la entidad se impuso en la alianza Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza en una candidatura a la sombra del nepotismo, según la oposición que llevan a la cabeza a la senadora Claudia Anaya Mota, de 41 años, ex diputada y pro mujer en la coalizión PAN-PRI-PRD.

