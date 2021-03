Senador republicano y “amigo” de Trump advierte que el expresidente podría “destruir” a su partido

El senador Lindsey Graham dijo en una entrevista que el expresidente Donald Trump, al que considera amigo, tiene un “lado oscuro”, pero añadió que él trata de “aprovechar la magia” porque el expresidente tuvo éxito donde otros candidatos republicanos no.

El republicano de Carolina del Sur trató de encontrar un balance entre el apoyo y la crítica al exmandatario, después de que Trump arremetiera con dureza contra John McCain -amigo de Graham durante mucho tiempo- e incitara el ataque violento al Capitolio el pasado 6 de enero.

“Lo que trato de hacer es aprovechar la magia“, dijo Graham en una entrevista con Jonathan Swan, de Axios. “Él puede hacer más grande (al Partido Republicano). Él puede hacerlo más fuerte. Él puede hacerlo más diverso. Y también podría destruirlo“, dijo Graham.

Graham ganó la reelección en noviembre en una de las contiendas electorales más caras de la historia de Estados Unidos. Esta podría ser una de las razones por las que apoya a Trump, que un fuerte seguimiento entre la base de votantes republicanos. Sin embargo, el senador Graham no es capaz de explicar con coherencia por qué defiende al expresidente.

“Podría echar a [Trump] mañana. ¿Por qué no lo hago”, se autopreguntó Graham. Swan le dijo que eso era precisamente lo que no entendía. “Bueno, tu no me entiendes mucho”, respondió el senador. “Por eso te pregunto”, agregó Swan.

.@LindseyGrahamSC to @jonathanvswan: "I could throw [Trump] over tomorrow. Why aren't I?"

Swan: "Yeah. That's what I really don't understand."

Graham: "Well, then you don't understand me very much."

Swan: "I don't. That's why I'm asking you." #AxiosOnHBO pic.twitter.com/ASwsqPUIdw

— Axios (@axios) March 8, 2021