Joe Biden manda a sus perros a Delaware tras ataque a elemento de seguridad de la Casa Blanca

Los dos perros del presidente, Joe Biden, y de la primera dama, Jill Biden, han sido trasladados de la Casa Blanca a Delaware, donde la pareja tiene su residencia privada, tras un ataque a un miembro de la seguridad presidencial, informaron este martes medios de comunicación.

Según fuentes conocedoras del asunto, citadas por la CNN, uno de los dos pastores alemanes, Major, mordió a un efectivo de seguridad de la Casa Blanca la semana pasada.

Se desconoce el estado de la víctima, pero el episodio fue lo suficientemente grave como para trasladar a Major y al otro perro, Champ, a Wilmington (Delaware).

Major, de 3 años, es el más joven de los dos pastores alemanes y a veces se le ha visto con un comportamiento agitado, ladrando, saltando y “embistiendo” al personal y los miembros de seguridad de la mansión presidencial, dijeron las fuentes a la CNN. Champ, que tiene 13 años, es más lento debido a su edad.

Not many people have Oval Office walk-in privileges. Happy to report that these two are on the list. pic.twitter.com/DRfr9hMsyW

— President Biden (@POTUS) February 23, 2021