Tuit de Burguer King “las mujeres pertenecen a la cocina” enciende las redes en pleno Día Internacional de la Mujer

En todo un problema se metió ayer Burger King en Reino Unido, escribió un tuit que decía ‘Las mujeres pertenecen a la cocina’, el cual estaba acompañado en un hilo por otros mensajes que daban contexto a la idea principal.

La compañía está promoviendo un programa de becas para alentar a las empleadas a realizar una carrera culinaria y reducir la brecha de género, pero la estructura del mensaje deformó el objetivo.

El problema fue que muchas personas leyeron sólo la idea principal y pensaron que la marca estaba fomentando ideas machistas en pleno Día Internacional de la Mujer.

The engagement on your original tweet—which, again, is literally just a sexist trope—is 527% *higher* than the tweet announcing the scholarship program.

Way more people are seeing you validate sexism on #InternationalWomensDay than are learning about your scholarship program. pic.twitter.com/wMH2Drvomc

— Kendall Brown (@kendallybrown) March 8, 2021