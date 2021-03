Empleada de McDonald’s cumple 100 años y los celebra trabajando

Muchos quisieran llegar a la tercera edad independientes y con buena salud, pero cuando cumples 100 años y lo haces inclusive disfrutando tu trabajo, es un gran motivo para celebrar.

Ruthie Schuster es toda una celebridad en Pittsburgh, Estados Unidos, porque acaba de cumplir 100 años y su manera de celebrarlo es trabajando para poder convivir con sus compañeros y clientes que siempre le demuestran cariño.

Ruthie labora en un McDonald’s desde hace 50 años y en todo ese tiempo se ha ganado el amor y admiración de quien la conoce.

Para celebrar su día sus compañeros pusieron en la entrada del restaurante de comida rápida un cartel que decía “El cumpleaños no. 100 de Ruthie Schuster”.

Además sus compañeros instalaron un buzón para que los clientes le dejaran tarjetas de felicitación por su cumpleaños.

Cuando llegó a trabajar Ruthie fue recibida con flores y felicitaciones y se dirigió al buzón para leer algunas de las tarjetas que depositaron las personas que la quieren.

La cumpleañera es tan popular que diversos medios de comunicación de Pittsburgh atendieron el festejo de tan importante evento.

RUTHIE IS TURNING 100!🍔🍟🎂 Ruthie Shuster has been serving up smiles for more than a quarter-century at @McDonalds in Irwin. She is turning 100 soon and is so popular, she has her own special mailbox.

You can leave a birthday card for her at the Irwin McDonald's! pic.twitter.com/0bUafDQxip

— WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) February 27, 2021