Un video de 10 segundos que muestra a Trump derrotado fue vendido en $6.6 millones de dólares

Un video que muestra a Donald Trump derrotado tirado en el césped con duración de 10 segundos, alcanzó la semana pasada el precio de $6.6 millones de dólares.

El autor del video es el artista californiano conocido como Beeple, quien lo vendió en octubre 2020 a Pablo Rodríguez-Fraile, coleccionista de arte de raíces españolas y especialista en finanzas, en la cantidad de $67,000 dólares.

CROSSROAD

By @beeple

The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw

— Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021