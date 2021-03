Valla metálica es retirada de Palacio Nacional; AMLO dice que ayudó a evitar provocación en marcha feminista

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La valla metálica que fue colocada para proteger el Palacio Nacional de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, fue retirada durante la madrugada de este martes.

Las vallas metálicas instaladas para proteger el Palacio Nacional de las protestas por el 8M fueron retiradas esta madrugada #RegístrateGratis https://t.co/wDGGb2tbb8 — REFORMA Nacional (@reformanacional) March 9, 2021

El cerco metálico que fue colocado el pasado viernes y que fue bautizado como el “Muro de Paz”, por el vocero de la presidencia de México, Jesús Ramírez, fue convertido por grupos feministas como un memorial a las víctimas por feminicidios.

Nunca en la historia habían colocado vallas así frente a Palacio Nacional. El Presidente dice que a él lo cuida el pueblo. Válgame pic.twitter.com/u2Z62tMHmT — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) March 5, 2021

#AlMomento Mujeres pintan nombres de víctimas de feminicdio sobre las vallas que se colocaron protegiendo Palacio Nacional. #PresidenteRompaElPacto #PalacioNacional #8M2021 pic.twitter.com/QUY7FBHkbN — Hoy Solo Leslie (@hoysololeslie) March 7, 2021

Ayer, durante la marcha por el Día de Internacional de la Mujer, el muro metálico fue protagonista del enfrentamiento entre policías y grupos feministas que intentaban tirarlo para llegar hasta las puertas de Palacio Nacional.

#IdeaNoticias💡🗞️📰#Sociedad🌇🌆

Otro video 📹 de la marcha por el #DiaInternacionalDeLaMujer #8M2021 en la Ciudad de México 🇲🇽 #CDMX. Del lado de la valla metálica que protegía a Palacio Nacional, fue lanzada una bengala. 🎇 📹 Vía: @buffbaabyy. pic.twitter.com/Fk2vw7mUS3 — @ideainfo1💡🗞️📰🇲🇽😎 (@ideanoticias1) March 9, 2021

Manifestantes intentan ingresar a Palacio Nacional tras derribar al menos 4 vallas del “muro de la Paz” Los enfrentamientos con policías de la @SSC_CDMX han dejado ya 15 elementos mujeres lesionadas y 4 manifestantes heridas #8M2021 #CDMXEsFeminista #Diadelamujer pic.twitter.com/1Gve0f32rT — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) March 8, 2021

Hoy durante la conferencia mañanera, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta valla metálica ayudó a detener la provocación y no caer en la “trampa de la violencia”.

“Afortunadamente se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia, el día de ayer, y se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la Ciudad, especialmente a las mujeres policías que resistieron heroicamente a agresiones y que no cayeron en la provocación, que se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes”, señaló el mandatario mexicano.

El presidente mexicano dijo que los enfrentamientos de ayer durante la marcha fue una muestra de que se quería vandalizar el Palacio Nacional por parte de provocadores infiltrados.

“Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre, infiltrados, provocadores, y si se hubiesen puesto frente a frente con los policías, hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación”, afirmó.

López Obrador confirmó que el saldo de la marcha fue de varios civiles y elementos de seguridad heridos pero no de gravedad.

“Aunque traían sopletes, marros y martillos, pero no hubieron sobre todo daños a las personas, sí hubo mujeres policías quemadas, no graves, afortunadamente. Ni civiles ni policías graves. Salimos bien… Esto creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia, y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del País”, señaló.

Durante la conferencia mañanera el jefe del Ejecutivo mexicano mostró imágenes y videos del enfrentamiento en el Zócalo capitalino a lo cual dijo, el nivel de violencia mostrado provoca que la gente no acuda a estas manifestaciones.

“Entonces sí vamos nosotros a seguir actuando de esa manera e impulsando mucho todo lo que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos, con la no violencia en policías, marinos, soldados y convenciendo a la población, persuadiendo, porque la gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo, por eso ante una causa tan noble como es la defensa de los derechos de la mujer no llenan el Zócalo”.

“Hay muchas mujeres que defienden la causa de las mujeres, pero, ¿de esa manera? ¿de esa forma? Nosotros tenemos que ir haciendo consciencia que no es la violencia el camino”, destacó.

