A quiénes enviará IRS los $1,400 este fin de semana

Este fin de semana, el IRS comenzará a depositar la ayuda de $1,400 dólares a cuentas bancarias, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

A pocos minutos de que el presidente Joe Biden firmara la ley del Plan de Rescate Estadounidense, la secretaria de prensa confirmó que un número no especificado de cuentahabientes será “la primera oleada” del esperado beneficio.

“La gente puede esperar a ver los depósitos directos en sus cuentas de banco tan pronto como este fin de semana”, apuntó.

“People can expect to start seeing direct deposits hit their bank accounts as early as this weekend.”

— WH Press Sec. Jen Psaki on COVID relief stimulus checks pic.twitter.com/W7GpgODaXo

— The Recount (@therecount) March 11, 2021