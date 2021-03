Biden adelanta firma de tercer estímulo económico para acelerar envío de cheque de $1,400

El presidente Joe Biden adelantó la firma del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) para acelerar el envío de ayuda económica.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles el proyecto de ley y envió el documento esa noche a la Casa Blanca, confirmó el jefe de Gabinete, Ronald Klain.

Se tiene programado un evento el viernes con miembros del Congreso, pero a la firma de este jueves asistirá la vicepresidenta Kamala Harris.

“La ley llegó anoche – entonces, @POTUS (el presidente) la firmará hoy”, dijo Klain. “Queremos avanzar lo más rápido posible. ¡Haremos nuestra celebración de la firma el viernes, como estaba planeado, con líderes del Congreso!”

