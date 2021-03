Gobernador de California suma a su equipo a Michael Tubbs, exitoso promotor del ingreso básico universal

Un político californiano que es mejor conocido por promover el llamado “ingreso básico universal”, según el cual todo ciudadano recibiría dinero del gobierno, se ha unido al gobernador de California, Gavin Newsom, como su asesor.

Michael Tubbs, exalcalde de la ciudad californiana de Stockton, lo anunció este jueves en su cuenta de Twitter. “Me estoy embarcando en un nuevo capítulo en el servicio público. Estoy muy emocionado de finalmente compartir que seré asesor especial de movilidad económica y oportunidad para @GavinNewsom”.

Some personal news ~ I’m embarking on a new chapter in public service – and am so excited to finally share that I will be the Special Advisor for Economic Mobility and Opportunity for @GavinNewsom . https://t.co/PYMCUuh4IC

— Michael Tubbs (@MichaelDTubbs) March 11, 2021