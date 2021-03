La Casa Blanca anuncia que el tercer cheque de estímulo llegará este fin de semana

Después de varios días de intensas discusiones y negociaciones entre demócratas y republicanos, ayer por fin el presidente Joe Biden convirtió en ley el paquete de estímulo por $1.9 billones de dólares con el que los estadounidenses enfrentarán los daños provocados por el coronavirus.

“People can expect to start seeing direct deposits hit their bank accounts as early as this weekend.”

— WH Press Sec. Jen Psaki on COVID relief stimulus checks

— The Recount (@therecount) March 11, 2021