Taco Bell regresa la Quesalupa luego de 5 años

Luego de una pausa de 5 años, los fanáticos de la Quesalupa pueden volver a disfrutar de este platillo en las sucursales de Taco Bell.

Fue en 2016 cuando la Quesalupa hizo su debut en el menú del restaurante de comida rápida y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los amantes del queso y ahora pueden volver a disfrutar de su delicioso sabor, sin embargo, será por tiempo limitado.

Se trata de una combinación de quesadilla y chalupa, de ahí su nombre, y contiene una mezcla de quesos pepper Jack y mozzarella, carne de res sazonada, lechuga, queso cheddar rallado, tomates y crema agria. Existe una opción para los vegetarianos (no veganos), ya que pueden sustituir la carne por frijoles negros.

La Quesalupa tiene un precio de 2.99 dólares y estará disponible en todo el país, además, Taco Bell ha prometido un 50% más queso en comparación con su predecesor.

“Detrás de escena en nuestra cocina de prueba, mi equipo está constantemente trabajando arduamente para idear cómo mejorar la experiencia de la comida para nuestros huéspedes (…) Nuestros clientes quedaron entusiasmados con la cáscara de Chalupa rellena de queso en su primer debut, así que cuando Quesalupa comenzó su viaje de regreso a nuestros menús nacionales, sabíamos que necesitábamos perfeccionar esa experiencia cursi, una que sea consistente para cada invitado y cada bocado”, dijo Liz Matthews, directora global de innovación alimentaria de Taco Bell.

Si te tocó probarla la primera vez no te quedes con la nostalgia y pídela de nuevo, pero si jamás la has probado esta es tu oportunidad para correr al Taco Bell más cercano, recuerda que estará disponible por poco tiempo.

"Worth the drive" is an understatement. The Quesalupa is back at Taco Bell.

— Taco Bell (@tacobell) March 12, 2021