Gavin Newsom lanza campaña para rechazar la campaña del revocatorio en su contra

Los esfuerzos para iniciar un proceso revocatorio contra el gobernador de California, Gavin Newsom, están muy cerca de materializarse debido a que los promotores están cerca del número de firma que necesitan, sin embargo, no ha sido hasta ahora que el demócrata se ha pronunciado al respecto.

En su primer comentario público acerca del proceso revocatorio, el gobernado de California aseguró en un mensaje en Twitter que no se dejará distraer por este intento de revocatorio impulsado por políticos republicanos en su contra pero que va a combatirlo.

I won’t be distracted by this partisan, Republican recall — but I will fight it.

There is too much at stake.

Getting Californians vaccinated, our economy safely reopened, and our kids back in school are simply too important to risk.

Join us: https://t.co/Jfpe1IlF4m

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 15, 2021