Muerte por COVID-19 es “especialmente letal” en jóvenes de la comunidad latina

Desde que llegó la pandemia a los Estados Unidos, el coronavirus se abrió camino desproporcionadamente entre los jóvenes latinos. La tasa de mortalidad en esas comunidades por COVID-19 es de al menos del doble en comparación con la de los blancos o los asiático-americanos, revela un reportaje de The Washington Post que lleva por nombre “Death in the prime of life: COVID-19 proves especially lethal to younger Latinos” (Muerte en la flor de la vida: Covid-19 resulta especialmente letal para los latinos más jóvenes”).

De acuerdo con el diario, los datos federales revelan que la letalidad del virus es aún más sorprendente al señalar que el virus ataca a los latinos de entre 30 y 40 años de edad.

En California, revela el diario, donde se tiene a la población hispana más grande del país, las cifras estatales muestran que las personas latinas de 35 a 49 años murieron por el virus en más de 5.5 veces en comparación con la tasa de personas blancas del mismo rango de edad.

“Dicho de otra manera: los latinos de 35 a 49 años representan el 41.5 por ciento de las personas en ese rango de edad en California, pero representan alrededor del 74 por ciento de las muertes”, señala el reportaje.

The Washington Post da a conocer que un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Ciencias del mes de febrero, señala que la esperanza de vida de los latinos a nivel nacional cayó en picada en aproximadamente tres años durante 2020 en comparación con la población blanca, esto ocasionado por la muerte en edades más tempranas.

“Una edad más temprana al morir representa más años de vida perdidos… Esto muestra cómo esta pandemia está operando de manera un poco diferente a otras causas de muerte”, dijo Theresa Andrasfay, coautora del estudio y becaria postdoctoral en la Universidad del Sur de California que estudia las disparidades en la salud.

Los hallazgos resultaron aún más sorprendentes, señala el diario, porque durante años los investigadores habían reconocido que los latinos en los Estados Unidos vivían más que los blancos, a pesar de los factores sociales, políticos, económicos y ambientales que generalmente erosionan la salud y acortan la vida.

Esta ventaja había aumentado desde 2006, cuando el gobierno federal comenzó a documentar por separado la esperanza de vida de los latinos.

Ahora, debido a la abrumadora pérdida de vidas por la pandemia y la desproporcionada cantidad de muertes entre los latinos más jóvenes, alrededor de dos tercios de esa ventaja se han borrado en un año, dijo la coautora del estudio, Noreen Goldman, demógrafa de la Universidad de Princeton que ha estudiado a los latinos sobre sus disparidades sanitarias y socioeconómicas en salud durante años.

“Eso es enorme. Uno habría pensado que (esa ventaja) se habría transferido a COVID ”, dijo Goldman. “Y no hemos terminado. ¿Qué va a pasar a finales de 2021? Mi corazonada es que ya no habrá ninguna ventaja “.

El diario The Washington Post expone en su reportaje cómo mujeres jóvenes latinas, residentes de Thermal, California, fueron contagiadas por COVID-19 y lo que tuvieron que hacer para tratar de sobrevivir a la muerte.

