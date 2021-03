Puedes jugar al Pac-Man en la nueva caja de Pizza Hut

Pizza Hut ha hecho mancuerna con Pac-Man para darle a sus clientes un rato de diversión a través de sus cajas grabadas con un mapa que, con ayuda de realidad aumentada, te permite jugar este clásico de los videojuegos.

La cadena de pizzerías con sede en Texas reveló su nostálgica estrategia con la que podrás jugar con ayuda de tu teléfono inteligente, solo deberás pedir una pizza grande y escanear el código QR de la caja para jugar sin necesidad de ninguna app.

Además, podrás ganar un gabinete de Arcade 1up Pac-Man siguiendo las instrucciones para compartir tu puntuación en Twitter. Cabe señalar que tanto la caja con realidad aumentada, así como el sorteo estarán disponibles solo en Estados Unidos.

“El diseño y la creación de Pac-Man se inspiraron en la forma de una pizza a la que se le quitó una rebanada, lo que hace que esta asociación sea tan apropiada para la marca Pac-Man”, dijo Yutaka Fuse, jefe de licencias y marca del fabricante de Pac-Man, Bandai Namco Entertainment.

“Los juegos de Pac-Man y las pizzas de Pizza Hut ocupan un lugar especial en la memoria de muchas personas; estamos emocionados de tener la oportunidad de crear recuerdos divertidos para una nueva generación de fanáticos de Pac-Man y Pizza Hut a través de esta colaboración”, agregó Yukata Fuse.

