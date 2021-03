Tormenta invernal en Denver: el extraordinario video de los leones jugando en la nieve

La tormenta invernal que azotó el área de Denver, al pie de las Montañas Rocosas, durante días pasados quedó registrada como la cuarta mayor en la historia de esa ciudad, con más de 27 pulgadas de nieve.

Entre los efectos de la poderosa tormenta se cuentan los más de 2,000 vuelos que fueron cancelados y muchas imágenes impresionantes de casas y autos cubiertos de nieve.

Pero tal vez la imagen más extraordinaria y memorable de la tormenta es la de los leones en el zoológico de Denver, divulgada por el propio zoológico.

After our keepers got the lion's share of a workout making Benson Predator Ridge safe, some of our residents felt brave enough to leave their heated rooms to inspect their surroundings. Lions spend most of their day finding ways to keep cool, so our actually lions love the snow! pic.twitter.com/sR5qB0GNXh

— Denver Zoo (@DenverZoo) March 15, 2021