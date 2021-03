Cómo quedaría el zodiaco con la constelación Ofiuco como el signo número 13

Una de las noticias que ha cimbrado a los seguidores de la astrología es el hallazgo de Ofiuco, una constelación que según la NASA se encuentra en el firmamento entre Sagitario y Escorpio. Este descubrimiento hizo pensar a muchos que se trataba del signo número 13 del Zodiaco y que el horóscopo cambiaría radicalmente como lo conocemos.

Sin embargo, la misma NASA fue la que se encargó de aclarar que Ofiuco no cambia en nada el modo en que está conformada la rueda zodiacal y precisó en Twitter que los Babilonios, cuando inventaron las constelaciones hace 3,000 años, optaron por omitir el decimotercer signo.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.

When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT

— NASA (@NASA) July 17, 2020