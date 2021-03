Los insultos racistas de un ex agente de LAPD en un altercado de tránsito, iniciaron una investigación sobre su actuación como policía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El altercado de dos conductores durante el fin de semana en Valencia, terminó con una investigación en contra de uno de los protagonistas luego de que este dijera insultos raciales contra un hombre afroamericano y luego se confirmará que era un ex agente de la Policía de Los Ángeles.

Ambos hombres discutían por un aparente choque entre sus autos cuando el hombre blanco le dijo sin razón, “Vuelve a tu jaula pequeño mono” y segundos más tarde remató con otro insulto racista ratificando lo que acaba de decir.

Gracias al video que se hizo viral, se logró identificar al hombre blanco como un ex agente del Departamento de Policía de Los Ángeles y ahora que la agencia confirmó que si se trataba de un ex agente, el Fiscal de Los Ángeles, George Gascón ha dicho que investigará los 370 casos en los que el ex policía actuó como testigo para determinar si hubo conductas racistas en los casos en los que el hombre participó.

“El video en cuestión es desagradable e involucra a un ex detective de homicidios exhibiendo una conducta racista. La Fiscalía está tomando acciones inmediatas y ha identificado varios casos en los que este individuo fue un testigo. Estamos en el proceso de notificar a los abogados de la defensa de dichos casos”, aseguró en un mensaje en Twitter luego de que la LAPD se pronunciara al respecto.

De acuerdo con la fuerza policial angelina, el ex detective de homicidios no está en servicio desde el pasado mes de mayo de 2020.

“Un vídeo publicado en redes sociales de un ex agente retirado ha llamado la atención del Departamento. En el video el hombre usa un insulto racial en medio de una discusión”, aseguró la Policía en su cuenta de Twitter al tiempo que aclaró que la conducta del ex oficial no es un reflejo de los hombres y mujeres trabajadoras de la agencia.

Sin embargo, hasta el momento ni la fiscalía ni la LAPD revelaron el nombre del ex agente.

