Muere agente latino de la Patrulla Fronteriza tras ser atropellado en una carretera de California

Un agente latino de la Patrulla Fronteriza murió atropellado por un vehículo mientras prestaba ayuda en un accidente de tráfico en el desierto del Sur de California, dijo la agencia este martes.

Alejandro Flores-Bañuelos estaba en la autopista 86 de Santon City durante “un periodo de visibilidad limitada” cuando lo atropelló un vehículo que pasaba por el lugar del accidente, según un comunicado.

It is with a heavy heart that we mourn the passing of one of our own, Border Patrol Agent Alejandro Flores-Bañuelos, a former Marine & 12 year veteran of the U.S. Border Patrol.

He served his country & community with honor, and his sacrifice will never be forgotten.🇺🇸#HonorFirst pic.twitter.com/CixmCTR2la

