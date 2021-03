Promotores del revocatorio contra gobernador Gavin Newsom consignaron más firmas de las que necesitaban

El miércoles se cumplió el plazo para que los promotores del proceso revocatorio contra el gobernador de California, Gavin Newsom consignaran el total de firmas requeridas para activar el proceso y aparentemente los promotores habrían entregado más firmas de las que necesitaban.

El grupo de políticos republicanos que iniciaron la campaña en contra del gobernador alegando una mala respuesta durante la pandemia, el colapso económico y la creciente crisis de personas sin hogar, debían recolectar al menos 1.5 millones de firmas de electores registrados para activar el proceso y de acuerdo a algunas fuentes, habrían consignado más de 2 millones de firmas.

Democrats from California to Washington are backing embattled Gov. Gavin Newsom, with endorsements from high-profile Dems like Sens. Bernie Sanders and Elizabeth Warren.https://t.co/xEjstBCXLN

— KTLA (@KTLA) March 18, 2021