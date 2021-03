Un fuerte terremoto de 7.0 ocurrido en Japón causó sólo lesionados, sin grandes daños

Un fuerte terremoto sacudió el sábado el norte de Japón, estremeció edificios incluso en Tokio y provocó un aviso de tsunami para una parte de la costa norte.

No se informó de daños importantes, pero las autoridades reportaron que varias personas sufrieron heridas leves.

El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) calculó la fuerza del terremoto en una magnitud de 7.0 y una profundidad de 54 kilómetros (33.5 millas). El temblor comenzó justo antes de las 6:10 p.m. del sábado.

El sismo tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura de Miyagi, en el accidentado noreste del país, que sufrió graves daños durante el enorme terremoto y tsunami de 2011 que dejó más de 18,000 muertos.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso para un tsunami de hasta 1 metro de altura para la prefectura de Miyagi inmediatamente después del terremoto, pero lo levantó unos 90 minutos después.

Los funcionarios dijeron que no hay informes inmediatos de daños.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres dijo que siete personas resultaron heridas en la prefectura de Miyagi, incluidas dos mujeres mayores, una que recibió un golpe en la cabeza con una puerta y la otra que recibió un golpe en el hombro con muebles. En la vecina prefectura de Iwate, una mujer de unos 50 años se cayó y se cortó la boca.

El fuerte temblor provocó un apagón temporal en algunas áreas y suspendió los servicios del tren bala en el área, según East Japan Railway Co.

