VIDEO: Impresionante fiesta de piscina en Las Vegas muestra el regreso a la vida de la Ciudad del Pecado

Las Vegas, como la mayoría del país, empieza a volver a la vida con la gradual reapertura de actividades tras un año de pandemia, incluyendo las populares fiestas de piscinas (pool parties) de los hoteles, como se puede observar en un video a propósito del inicio del torneo de baloncesto colegial.

En el video compartido por un comunicador se muestra que el público presente en la monstruosa piscina ha olvidado cualquier tipo de distanciamiento social.

The start of the NCAA Tournament is also the start of pool season in Las Vegas although I don’t think the two have ever come together quite like this before. Stadium Swim at Circa was built with March Madness in mind. pic.twitter.com/DDMZr0sFZb

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) March 19, 2021