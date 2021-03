Krispy Kreme ofrece donas gratis a quienes se pongan la vacuna contra el Covid-19

A partir de ahora y hasta que termine el año, Krispy Kreme ofrece una dona glaseada clásica gratis a quien reciba la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos.

Lo único que necesitas hacer es presentarte en los establecimientos participantes y presentar tu tarjeta de vacunación válida para recibir tu dona, esto es en todo el país.

La oferta solo es válida si te presentas en la tienda o autoservicio, no válido para pedidos en línea.

We'd like to show sweet support to those who have received the COVID-19 Vaccine. Starting today, bring your Vaccine Card to a Krispy Kreme shop and get 1 FREE Original Glazed doughnut. No chance to get your Vaccine? This will run thru end of 2021. Info at https://t.co/gWnWhXOKKq pic.twitter.com/UqmDLne5E9

— Krispy Kreme (@krispykreme) March 22, 2021