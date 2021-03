IRS: Más cheques de estímulo llegarán para el 24 de marzo

El IRS tiene una actualización para las personas que están ansiosas por recibir su tercer cheque de estímulo federal: más pagos llegarán el 24 de marzo.

La agencia tributaria no dijo cuántos pagos del tercer cheque de estímulo planea emitir el miércoles.

La semana pasada, el IRS depositó alrededor de 90 millones de cheques mediante depósito directo y envió por correo otros 150,000 cheques a personas de las que no tenía información bancaria.

A principios de este mes, funcionarios del IRS y del Tesoro dijeron que planeaban enviar alrededor de 100 millones de pagos dentro de los primeros 10 días de distribución para la tercera ronda de pagos de estímulo, que fueron autorizados bajo el Plan de Rescate Estadounidense de $ 1,9 billones.

La última ronda de cheques de estímulo brindará alivio a millones de personas que continúan luchando con la pérdida de ingresos un año después de que la pandemia de coronavirus cerró la economía de EE. UU.

Algunas personas, incluidas las que tienen seguro social o discapacidad, han expresado su preocupación porque aún no han recibido sus pagos de estímulo, que ascienden a $ 1,400 por cada adulto y dependiente elegible.

El IRS dijo que está “trabajando directamente” con la Administración del Seguro Social, la Junta de Retiro Ferroviario y la Administración de Veteranos para obtener información actualizada para las personas que reciben beneficios de esas agencias, pero no proporcionó detalles sobre cuándo podrían llegar los pagos.

“Se proporcionará más información sobre cuándo se realizarán estos pagos en IRS.gov tan pronto como esté disponible”, dijo el IRS en un comunicado el lunes.

Mientras tanto, los estadounidenses mayores están preguntando a los legisladores sobre el atraso, y algunos dicen en las redes sociales que sienten que sus necesidades y preocupaciones están siendo ignoradas.

Why haven't most people on Social Security received their $1400 stimulus money?

Their is no set date to advise us, the IRS website keeps saying "there is no additional information at this time"

Those on Social Security as their only source of income are in dire need. PLEASE HELP

— Bruno Hugo (@BHPIII13) March 22, 2021