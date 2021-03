¿Qué ha pasado con Jennifer Lopez y Alex Rodriguez desde los primeros rumores de separación?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez estuvieron en el ojo del huracán hace unas semanas, cuando surgió la noticia de que ya no estaban juntos, desde entonces la pareja se ha encargado de desmentir estos rumores. Y si te has preguntado qué ha pasado con JLo y A-Rod aquí te contamos la cronología de lo que la pareja ha estado haciendo por su amor.

1. Los primeros rumores

Fue el viernes 12 de marzo que el medio Page Six publicó la noticia de que la pareja había terminado y los planes de matrimonio se habían enterrado para siempre. Las publicaciones en solitario en las redes sociales de ambos no ayudaron en nada. Incluso se llegó a decir que Jennifer López obtuvo un acuerdo legal para rastrear el celular de Alex Rodríguez.

Luego de que explotó la noticia, ambas estrellas permanecieron en silencio en sus redes sociales y se comenzaron a cocinar las más irreverentes teorías.

2. La tercera en discordia

No pasó mucho para que las especulaciones vieran la luz, una de las más sonadas involucró a la estrella de reality, Madison LeCroy, quien había despertado la curiosidad de algunos fans previamente, cuando durante un episodio de su programa había confesado “volar a Miami para ver a una estrella de la MBL”. Posteriormente revivieron unas declaraciones que dio ella al medio Page Six en febrero en donde confesaba que sí había hablado con Alex Rodriguez, sin embargo no habían llegado a nada físico.

3. Luchan por su amor

No pasó mucho para que los medios fueran a buscar respuestas y lograron interrogar a A-Rod a la salida de un gimnasio en Miami. Ahí el beisbolista confirmó que no estaba soltero y que como en toda relación había problemas en el paraíso. Esta no es la primera vez que se menciona algo parecido, en febrero la cantante confesó que habían acudido a terapia de pareja durante el confinamiento pues habían estado pasando por momentos de tensión y mucha ansiedad.

4. A-Rod vuela hasta República Dominicana

El jugador voló de inmediato hasta donde estaba Jennifer grabando la película Shotgun Wedding. Con ello demostraron que las cosas entre ambos estaban bien. Fueron captados muy cariñosos durante aquel fin de semana y a pesar de que Jennifer tenía que trabajar, encontraron tiempo para estar juntos. El jugador regresó a Miami para seguir trabajando, pero el siguiente fin de semana regresó a donde estaba su pareja.

5. Presumen su amor

A través de sus historias de Instagram compartieron el hermoso lugar en el que se estaban hospedando y demostraron que estaban sacándole provecho a su tiempo. Algo que llama la atención es que no han compartido imágenes juntos lo que puede apuntar a que han elegido pasar estos turbulentos momentos en privado. Se dice que la película de Jennifer deberá de terminar grabaciones aproximadamente en cuatro semanas, por lo que habrá que esperar a ver cómo avanza su relación hasta entonces.

Jennifer Lopez reaparece, luciendo espectacular con un traje lleno de agujeros

Qué razones hay para creer que Jennifer Lopez y Álex Rodríguez nunca rompieron, según la astrología

Alex Rodriguez vuela hasta la República Dominicana para reunirse con Jennifer Lopez