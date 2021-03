Un hombre blanco trató de atropellar a grupo que se manifestaba contra el racismo

Un hombre irrumpió el pasado domingo en una protesta en Diamond Bar contra del racismo hacia los asiáticos tratando de atropellar a los manifestantes y profiriendo insultos hacia China, como quedó reflejado en videos compartidos en redes sociales. Las autoridades investigan los hechos como crimen de odio, en un momento en el que aumentan los ataques hacia la comunidad asiática en Estados Unidos.

El video, publicado en Instagram, muestra un Honda Civic negro estacionado cerca de un semáforo de Grand Avenue y Diamond Bar Boulevard mientras una docena de personas cruzaba la calle.

El conductor dirigió su vehículo hacia el grupo de personas cuando encontró un hueco y dio vuelta en U pasando muy cerca de algunos manifestantes. Mientras lo hacía, gritaba “¡F*** China!”.

Otro video mostró al conductor, que la oficina del Sheriff describió como hombre blanco de unos 70 años, parado fuera de su vehículo mientras agitaba su mano y continuaba con los insultos racistas.

El Departamento del Sheriff está investigando el incidente como un crimen de odio, tal y como escribió el sheriff Alex Villanueva la noche del lunes en Twitter. “En base a lo que sabemos, esto se está investigando como un crimen de odio“, explicó.

Based on what we have learned, this is being investigated as a hate crime. https://t.co/HTKAq2Fr7R

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) March 23, 2021