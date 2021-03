AMLO señala que migrantes creyeron que habría mejor trato con Joe Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que entre los migrantes centroamericanos “se crearon expectativas” de que con el gobierno del presidente Joe Biden se iba a poder cruzar la frontera de manera “más fácil” y con “un mejor trato”.

“Se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden iba a haber un mejor trato a los migrantes y esto pues ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país, quieran cruzar la frontera pensando de que es más fácil hacerlo”, señaló el presidente mexicano en conferencia de prensa.

AMLO: "Expectations were created that with the Government of President Biden there would be a better treatment of migrants. And this has caused Central American migrants, and also from our country, wanting to cross the border thinking that it is easier to do so" pic.twitter.com/TNrZQamuWK

