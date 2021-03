Biden anuncia la extensión de la inscripción especial de ACA hasta el 15 de agosto

El presidente Joe Biden anunció que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid extenderán el período de inscripción especial de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA) hasta el 15 de agosto, cuando marcó el 11 aniversario de la ley de atención médica popularmente conocida como Obamacare, en un viaje a Ohio.

The Affordable Care Act was signed into law eleven years ago today. Tune in as I deliver remarks on the anniversary and how we’re expanding Americans’ access to health care. https://t.co/fAs34Zd7Zy

Biden dijo que la extensión del período de inscripción en ACA es uno de los beneficios del Plan de Rescate Estadounidense de $1.9 billones de dólares, durante una visita al James Cancer Hospital y al Solove Research Institute de la Ohio State University, como parte de un recorrido que destaca los beneficios de esa legislación.

“Con el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley del Cuidado de Salud Asequible, millones de familias podrán dormir un poco más profundamente por la noche porque no tienen que preocuparse por perderlo todo si se enferman”, dijo.

I believe every American deserves access to quality, affordable health care. The American Rescue Plan is working to make that a reality by increasing subsidies, lowering costs, and expanding coverage for people across the country. Help is here.

