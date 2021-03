Oakland dará a familias de bajos ingresos $500 por mes sin condiciones

Las familias de minorías con bajos ingresos en Oakland, California, podrían recibir ayuda económica adicional durante el próximo año y medio.

La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, anunció esta semana que la ciudad lanzará un proyecto de ingresos garantizados para dar a cientos de familias de minorías $500 dólares al mes, durante 18 meses, reportó CNN.

Los pagos del proyecto serán incondicionales y los beneficiarios pueden gastar el dinero como deseen.

El programa Oakland Resilient Families es la última prueba de un sistema de distribución de riqueza de “ingresos garantizados”, donde los residentes reciben una cantidad fija de dinero por mes, para complementar la red de seguridad social existente.

El proyecto se dirige a los grupos con las mayores disparidades de riqueza de la ciudad, según el Índice de Igualdad de Oakland, que revela que el ingreso medio de los hogares blancos en Oakland es casi tres veces mayor que el de los hogares negros.

“La pobreza que todos presenciamos hoy no es una falla personal, es una falla de los sistemas”, dijo Schaaf en un comunicado. “El ingreso garantizado es una de las herramientas más prometedoras para el cambio de sistemas, la equidad racial y la movilidad económica que hemos visto en décadas”.

Poverty is not a personal failure, it’s a policy failure. Today in Oakland we launched a guaranteed income pilot for 600 low-income BIPOC families to receive $500 a month for 18 months, no strings. We want to change the narrative. pic.twitter.com/78fDjUj4G1

— Libby Schaaf (@LibbySchaaf) March 23, 2021