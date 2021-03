Surge profecía que pone al Pentágono contra Joe Biden ¿para reinstalar a Donald Trump en el poder?

Una persona que se ha autoproclamado como profeta declaró que el presidente “legítimo” de los Estados Unidos es Donald Trump y que el Pentágono estaría preparando un golpe de estado contra Joe Biden.

Se trata del ministro Jeff Jansen, quien es uno de los predicadores estadounidenses que profetizaron que Trump ganaría las pasadas elecciones presidenciales “por voluntad de Dios”.

Antes de las elecciones de noviembre, muchos pastores predijeron que Donald Trump se quedaría en la Casa Blanca casi por voluntad divina. Cuando fracasaron en sus pronósticos, algunos aceptaron su equivocación, pero otros insisten en que la profecía se cumplirá de alguna manera. Tal es el caso de Jansen.

Este predicador es el fundador de Global Fire Ministeries, una organización cristiana que existe “para resucitar, revivir, restaurar, revivir y revelar la gloria de Dios en el cristianismo Bíblico”, según se lee en su página web.

“Debes darte cuenta de que lo que ha sucedido en nuestra nación ha sido una toma de control hostil”, comentó Jeff Jansen en su canal de YouTube, según declaraciones citadas por News.com.au en un artículo.

“Es una historia de dos presidentes … porque el presidente Trump nunca ha cedido. Nunca accedió a nada. Nunca se apartó. Nunca concedido. Básicamente, se hizo a un lado momentáneamente, mientras se arreglaban las cosas” agregó el predicador.

“Así que el ejército, tiene el control ahora mismo. Ellos ya tomaron su determinación. […] Ahora se trata de la ejecución. Se restablecerá el poder civil en los Estados Unidos. Y ese presidente será Donald J. Trump”, insistió para su audiencia de YouTube.

De acuerdo con el reporte, este tipo de sermones preocupan al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que ha estado recopilando información sobre extremismo violento porque lo considera una amenaza.

Today #ODNI, @TheJusticeDept, and @DHSgov released an unclassified summary of the joint comprehensive threat assessment on domestic violent extremism, view the full report here: https://t.co/k5tvEUnrr4 pic.twitter.com/8gOyuVOL7Z

— Office of the DNI (@ODNIgov) March 17, 2021