Así es la nueva mansión de Kawhi Leonard, la estrella que brilla en Los Ángeles Clippers

El basquetbolista Kawhi Leonard, de 29 años y quien juega en Los Ángeles Clippers, compró en días recientes una impresionante mansión en Pacific Palisades, California.

La propiedad, por la que desembolsó $17 millones de dólares y está distribuida a lo largo de tres pisos, cuenta con todas las comodidades dignas de una estrella de su magnitud.

El inmueble, con una extensión de 11,815 pies cuadrados y ubicado en un terreno de 0.817 acres, cuenta con siete dormitorios y 12 baños.

También goza de un vestíbulo, cocina estilo chef, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, sala de cine para 10 personas, cava para 960 botellas, gimnasio, sala de billar, entre otras habitaciones.

