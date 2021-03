¿Colas de camarón en los cereales Cinnamon Toast Crunch? 5 sorpresas muy desagradables con la comida que consumidores han publicado en redes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cinnamon Toast Crunch es muy popular, pero sin duda muchos fanáticos se lo pensarán dos veces antes de servirse un plato luego de enterarse de que un hombre encontró colas de camarón en su cereal.

Jensen Karp, un comediante de Los Ángeles se topó con la desagradable sorpresa al servirse Cinnamon Toast Crunch en un bowl directo de la caja.

“Ok, después de una mayor investigación con mis ojos, estas son COLAS DE CAMARÓN recubiertas de canela”, escribió el hombre molesto en Twitter.

Ok, we’ll after further investigation with my eyes, these are cinnamon coated SHRIMP TAILS, you weirdos. I wasn’t all that mad until you now tried to gaslight me? https://t.co/7DmADmoqUt pic.twitter.com/rSLE60pvoy — Jensen Karp (@JensenKarp) March 22, 2021

En entrevista para Today Food, Karp el comediante explicó que, junto a las colas de camarón, el cereal venía acompañado de pequeñas motas negras que le parecieron excremento de rata y un pedazo grande de “algo verde”.

“Después de una mayor investigación con nuestro equipo que examinó de cerca la imagen, parece ser una acumulación de azúcar de canela que a veces puede ocurrir cuando los ingredientes no están bien mezclados. Te aseguramos que no hay posibilidad de contaminación cruzada con camarones”, respondió la empresa a través de un tuit.

Pero esta, para nada es la primera vez que alguien encuentra algo desagradable en sus alimentos y lo comparte.

Estas son 5 sorpresas muy desagradables en la comida que los consumidores han encontrado en Estados Unidos:

1.- Serpiente

Una mujer en Oregón llamada Misty Moser se encontró con una cabeza de serpiente en una bolsa de judías verdes. Aunque la mujer se quejó con la compañía le respondieron que le mandarían un cupón para comprar otra bolsa.

2.- Rana

Una persona tuvo un momento muy asqueroso cuando pidió una ensalada en Pret A Manger, pues encontró una rana muerta entera en medio de su plato. Obviamente la mujer se quejó, pero lo único que le dijeron es que le regalarían una ensalada la próxima vez que visitara el lugar.

3.- Cabeza de pollo

Una mujer de Virginia tuvo un desagradable momento al encontrar una cabeza de pollo frita en una caja de alitas de McDonald’s.

La cabeza incluía el pico, los ojos, la cresta y hasta algo de plumas.

#FoundInMyHappyMeal a fried chicken head.

Not really sure what message McDonald's was trying to send me, but it was received. pic.twitter.com/p2tDib6gCo — Scott 🦁 (@TheScottfather) July 10, 2018

4.- Cuchillo

Un hombre de Nueva York demandó a la cadena Subway luego de encontrar un cuchillo de siete pulgadas horneado en el pan de su sándwich. No resultó herido, pues afortunadamente mordió el mango y no la hoja.

A man once found a knife in his subway sandwich pic.twitter.com/gcaG4Ehf — r.h. Sin (@byRHSin) January 17, 2013

5.- Actos escatológicos

En el 2009 un video grabado en Carolina del Norte impactó a los comensales de Domino’s Pizza, pues el clip subido a Internet muestra como dos empleados hacen cosas muy desagradables al preparar las pizzas. Los protagonistas se grabaron metiéndose el queso a la nariz para luego ponerlo en la comida, estornudaron sobre ella e incluso pasan la mano sobre los bocadillos para sentir los fluidos sobre ellos.

“Simplemente se tiró un pedo en el salami que va en estos sándwiches y en unos 5 minutos serán enviados a la entrega donde alguien se los va a comer”, dijo la mujer que grababa. Después, el hombre en la escena, Michael, toma una esponja y se baja los pantalones, se limpia y luego lava los platos.

Los empleados fueron despedidos y se presentó una demanda civil en su contra.