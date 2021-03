Cuál es el auto eléctrico que derrotó en ventas al Tesla Model 3 de Elon Musk

Tesla de Elon Musk goza de una gran popularidad en el mercado de los autos eléctricos, sin embargo hay un auto chino que lo supera en ventas, el Hong Guang Mini EV, de la compañía china Wuling.

El Hong Guang Mini EV superó al Model 3 de Tesla como el vehículo eléctrico más vendido en el mundo en enero y febrero de 2021.

Best selling electric vehicle during Jan – Feb 2021: The Hong Guang Mini EV, sells in China for KSh475,000. It does 170 km per charge, and can reach a top speed of 100 kph. pic.twitter.com/7DzXAfFO4e

— Arabbu Ndege (@arabbu) March 21, 2021