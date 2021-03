Manifestantes enfrentan a policía en intento de desalojar campamento de personas sin casa en Echo Park

El área del lago de Echo Park, en Los Ángeles, amaneció este jueves con una fuerte presencia policial después de que la noche del martes unas 200 personas se hicieran frente a los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para evitar el desalojo del campamento de personas sin casa que se ha instalado allí durante el último año.

Varios videos en redes sociales muestran cómo los manifestantes se opusieron pacíficamente al avance de los agentes. Finalmente, la policía dio 24 horas más a los residentes del campamento para reunir todas sus pertenencias y abandonar la que ha sido su casa durante meses.

The @LAPDHQ is pushing a crowd of protesters south on Glendale now as the signs go up pic.twitter.com/954cLU7rgI

Aunque las actividades se llevaron con secretismo en un principio, la ciudad planea cerrar el parque -donde ha habido más de 100 carpas- para hacer reparaciones. En las últimas semanas, autoridades locales han tratado de trasladar a las persona a hoteles del centro de Los Ángeles. Algunos de ellos han accedido, pero otros resisten y claman soluciones a largo plazo.

La motivación de las protestas han sido precisamente el modus operandi del gobierno local en una situación provocada en buena medida por los elevados precios de la vivienda en toda la ciudad y la falta de oportunidades que tienen muchas personas para acceder a ella.

Tanto los residentes del campamento como personas y colectivos que los apoyan ya habían planeado quedarse en una parte del parque toda la noche y oponer resistencia a las fuerzas policiales para evitar el desalojo.

A group of officers is slowly moving toward a crowd on Glendale, shouting, “Move!” and “Clear the area!” pic.twitter.com/wIc5aPjNse

LAPD activó una alerta táctica en toda la ciudad para tratar de dispersar las protestas de la noche del miércoles, que acabaron en la madrugada de este jueves. El departamento declaró la reunión como ilegal a las 10:50 de la noche y ordenó a los manifestantes que se dispersaran.

En su cuenta de Twitter, la policía pidió el desalojo de la intersección entre Ynez Street y Glendale Boulevard y denunciaba que sus agentes habían sido asaltados con “piedras, botellas y bombas de humo”. La publicación confirmaba también que habían conseguido vallar el lugar y que la policía continuaría allí toda la noche.

Two unlawful assemblies were declared and dispersal orders were issued at Santa Ynez Street and Glendale Blvd due to officers being assaulted with rocks, bottles and smoke bombs. Fencing is being installed and police will be there overnight.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) March 25, 2021